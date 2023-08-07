Контрактник из Кумылженского района погиб на Украине

07 августа 2023, 06:18

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Военнослужащий-контрактник Алексей Лепилин погиб в зоне военной операции, сообщили власти Кумылженского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 459 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что на Украине погиб Ерлан Оспанов из Старополтавского района. Он стал по меньшей мере 458-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из станицы Слащевской Алексей Лепилин. В СВО принимал участие в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового подразделения, сообщил 3 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Кумылженского района Валерий Денисов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 459 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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