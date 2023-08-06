Представители интеллигенции призвали Алиева освободить Губада Ибадоглу

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Обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой освободить оппозиционного политика Губада Ибадолгу подписали более 100 представителей творческой и научной интеллигенции.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Суд в Баку 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест. 4 августа врачи, обследовавший Ибадоглу, сообщили об ухудшении состояния его здоровья.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Более 100 представителей творческой и научной интеллигенции, медийной общественности и юристов подписали обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой освободить Губада Ибадоглу, пишет 5 августа "Туран".

Подписанты обращения напомнили о научных достижениях Ибадоглу, его научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях США, Венгрии, Великобритании. По их словам, арест лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия наносит имиджевый удар по международному имиджу страны и дает недругам Азербайджана повод для продвижения ложных нарративов.

"Просим вас взять это дело, бросающее тень на имя и репутацию нашей страны, под свой личный контроль. Мы верим, что с учетом возникших серьезных проблем со здоровьем Губада Ибадоглу вы окажите содействие для освобождения ни в чем не повинного человека", - говорится в заявлении.

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