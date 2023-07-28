Правозащитники из Армении призвали генсека ООН вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

28 июля 2023, 01:19

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Международные структуры должны вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и защитить права армянского населения в регионе, заявили авторы обращения на имя генсека ООН ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. 27 июля стало известно, что машины с этим грузом все еще ожидают въезда в Нагорный Карабах. Попытка Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку является посягательством на территориальную целостность страны, заявил МИД Азербайджана.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В непризнанной республике возник острый дефицит топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Десять армянских правозащитных организаций обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом незамедлительно вмешаться в чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, передает корреспондент «Кавказского узла».

Авторы обращения назвали политику Азербайджана, закрывшего проезд по Лачинскому коридору, который является единственной связью Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром, «попыткой провести этническую чистку».

«В соответствии с резолюцией A/HRC/RES/45/31 о предотвращении нарушений прав человека, принятой Советом по правам человека ООН, требуем, чтобы вы представили всем соответствующим структурам ООН вопрос перекрытия Лачинского коридора и угроз армянскому населению Нагорного Карабаха», - говорится в обращении правозащитников.

Правозащитники также требуют сформировать в соответствии с резолюцией 46/59 Генассамблеи ООН от 1991 года наблюдательскую миссию по сбору фактов нарушения прав человека, в частности права на жизнь, здоровье и свободное передвижение.

«С 12 декабря 2022 года население Нагорного Карабаха находится в блокаде. Вначале псевдоэкологи, которых поддерживало правительство Азербайджана, перекрыли проезд по коридору близ Шуши, препятствуя движению из Нагорного Карабаха в Армению. Пропускали только машины МККК и российского воинского контингента. После «экологов» сменили азербайджанские военные. 23 апреля 2023 года Азербайджан установил КПП на мосту Акари», - напомнили они хронологию событий.

Правозащитники назвали азербайджанское присутствие в регионе угрозой для безопасности армянского населения, указав на «обоснованные опасения похищений, убийств, ареста, физического или психологического истязания». С 15 июня 2023 года Азербайджан полностью запретил гуманитарные перевозки, грубо нарушив положение трехстороннего заявления о безопасном и беспрепятственном передвижении по Лачинскому коридору, подчеркнул авторы обращения.

«Азербайджан также игнорирует решение Международного уголовного суда», - отмечено в письме.

Жители Нагорного Карабаха лишены газа и электроэнергии, доступного продовольствия и других базовых прав. Систематически нарушая права жителей Нагорного Карабаха, Азербайджан создает условия, чтобы армяне Нагорного Карабаха покинули свои дома, это «является частью политики этнических чисток Азербайджана», говорится в обращении.

Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо быстрое и решительное международное вмешательство, считают правозащитники. Обращение подписали Антикоррупционный центр «Transparency International», Фонд развития демократии, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, «Защита прав без границ», Фонд защиты и развития прав, Фонд «Все за равные права», Клуб общественной журналистики, журналистский клуб «Аспарез», Союз информированных граждан и Центр содействия женщинам.

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