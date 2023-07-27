Грузинские спецслужбы сообщили о задержании вероятных боевиков ИГ*

27 июля 2023, 05:27

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Два человека задержаны в Кахетии по подозрению в причастности к "Исламскому государству"*, при обыске у них нашли взрывчатку и символику террористической организации, заявила Служба безопасности Грузии.

Грузинские силовики провели операцию по задержанию предполагаемых членов террористической организации одновременно в четырех местах двух регионов. В одном из жилых домов в деревне Эрисимеди региона Кахети (Восточная Грузия) они изъяли боеприпасы, взрывчатку, электронные носители информации и символику ИГ*, говорится в заявлении СГБ, имеющиеся в распоряжении «Кавказского узла».

«Изъяты флаги Исламского государства и разного вида устройства электронной информации. Вместе с тем в домах задержанных изъяты боевые средства, взрывные устройства и взрывоопасные вещества», - заявил заместитель директора департамента СГБ Бача Мгеладзе на брифинге, который транслировался в эфире телекомпании «Имеди» 26 июля.

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии, об участии в деятельности или руководстве террористической организацией и незаконном обороте оружия. Двоим задержанным Тбилисский городской суд должен избрать меру пресечения 27 июля.

Адвокат одного из задержанных Мурад Кавтарашвили назвал обвинение небоснованным. «Мы не согласимся с обвинениями, поскольку оно до конца не обосновано. Если суд изберет предварительное заключение, то это будет самая суровая мера», - сказал он в эфире телекомпании.

Задержанного в Кахетии зовут Мурад Таварткиладзе, второй обвиняемый - Эдгар Аббасов, его задержали в регионе Квемо Картли, сообщил телеканал "Рустави 2".

"Кавказский узел" писал, что 17 мая СГБ Грузии объявила о задержании шести граждан страны, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в разных странах.

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