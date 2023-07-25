Участники митинга в Ереване призвали бороться за права карабахцев

25 июля 2023, 23:30

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Армянское общество обязано консолидироваться перед лицом гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, обращения к мировому сообществу не помогут решить эту проблему, заявили участники митинга в Ереване. После митинга около тысячи человек отправились шествием к воинскому пантеону "Ераблур", чтобы почтить память погибших за независимость Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в Армении регулярно проходят акции солидарности с жителями Нагорного Карабаха. 24 июля несколько десятков активистов перекрыли ряд улиц в Ереване, чтобы привлечь внимание к ситуации с блокадой Нагорного Карабаха. Сегодня участники инициативной группы "Бацум" объявили о начале сбора доказательств блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения прекратили работу из-за дефицита продуктов питания, общественный транспорт с 25 июля остановлен из-за отсутствия топлива.

Митинг в поддержку Нагорного Карабаха, состоявшийся сегодня на площади Свободы в Ереване, собрал, по данным организаторов, около семи тысяч человек. Полиция отказалась оценить число участников митинга, передает корреспондент "Кавказского узла" с места события.

Акция в Ереване началась одновременно с митингом на площади Возрождения в Степанакерте. Митинг в поддержку права Нагорного Карабаха на самоопределение транслировался во время ереванской акции на большом экране, установленном на площади. Участники митинга держали в руках плакаты на армянском, английском и русском языках с надписями: "Мы и есть Арцах", "Откройте дорогу жизни", "Нет ложному гуманизму", "Предотвратим геноцид в Арцахе". Участники акции скандировали: "Миацум" и "Арцах – мы".

Митинг начался с гимна Нагорного Карабаха и с благословения предводителя Арцахской епархии епископа Врданеса Абраамяна. Он передал благословение католикоса Всех армян Гарегина II. Свою поддержку жителям Нагорного Карабаха выразил по видеосвязи также католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

"Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) выставлен на торги. Но как бы ни были [власти] опьянены мирной повесткой, это самообман, такая политика ведет к катастрофе. Арцах не подлежит торгу. Арцах – это не только земля, это и народ. Поддержка Арцаха – поддержка совести, цивилизации и прав человека", – заявил епископ Абраамян на ереванском митинге.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе зафиксированы случаи преждевременных родов и смерти младенцев, а несколько десятков больных, нуждающихся в диализе, ждут смерти из-за проблем в системе здравоохранения.

"Что еще надо, чтобы понять серьезность ситуации? Чтобы понять, что это наша общая боль? Реальность напоминает, что Арцахское движение [за независимость] не завершено, оно должно стать хлебом насущным и идеологией для каждого из нас. Однако нужна консолидация армянского общества, чтобы довести движение до конца. Арцах – достоинство армянского народа, потеряв его, потеряем все", – заключил священнослужитель.

Армянская интеллигенция должна возглавить движение в поддержку Нагорного Карабаха, считает руководитель археологических раскопок в Тигранакерте, историк Гамлет Петросян. "Мы можем горевать, можем обращаться к миру, но свои проблемы мы должны решать сами. Какой путь мы выберем? Есть идея выхода из этой сложной ситуации? Какими должны быть шаги? Сегодня Арцаху нужен хлеб, нужна безопасность. И это мы можем обеспечить сами", – заявил он на митинге в Ереване.

Заслуженный артист Армении Давид Акопян призвал общество найти выход из ситуации. "Зачем мы ждем, чтобы кто-то нас спас? Ошибочно полагать, что мы переживаем критическую ситуацию. Были времена посложнее, были на грани уничтожения, теряли государственность из-за отсутствия политической мысли. У нас одна национальная сверхзадача – спасти Арцах, если потеряем Арцах, завтра потеряем Сюник и всю Армению", – заявил он.

Арцах всегда останется армянским, заявила на митинге в Ереване бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. "Мировое сообщество обязано отреагировать и пресечь геноцид в Арцахе. Молчанием мир содействует этническим чисткам", – подчеркнула она.

Участник войны Сероб Галтакян считает недопустимым разделение армянского общества по политическим или иным признакам. "Есть одно понятие – нация. Мы должны предотвратить геноцид, для этого необходимо сплотиться. Оставить все разногласия и встать на защиту Арцаха", – заявил он в ходе митинга. Закончился митинг звуками горна, звучавшего на площади Свободы и ереванских улицах в 1988 году, когда зарождалось Карабахское движение.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян, выступая на митинге в Степанакерте, назвал недопустимыми любые заявления армянских властей о признании региона частью Азербайджана. Он также опроверг утверждение премьер-министра Армении о том, что ереванские акции в поддержку карабахцев курируются из Степанакерта.

"Недопустимы любые устные или письменные заявления армянских властей о признании Арцаха частью Азербайджана. Такая позиция подтолкнет Азербайджан на новые преступления. [В начале 1990-х годов] Армения и диаспора содействовали арцахским армянам в праве на самоопределение и создании государства, чтобы избежать геноцида. Никто не уполномочен за нас решать нашу судьбу. Арцах готов взять ответственность за урегулирование конфликта. Арцах не может быть частью Азербайджана, так как это самостоятельная государственная единица", – заявил госминистр.

После окончания митинга на площади Свободы организаторы ереванской акции призвали отправиться к воинскому пантеону "Ераблур", чтобы почтить память погибших ради независимости Нагорного Карабаха воинов. Они напомнили, что родственники этих бойцов, живущие в Нагорном Карабахе, из-за блокады лишены возможности посетить их могилы. "Это шествие – дань уважения родственникам погибших солдат, лишенных этой возможности", – заявили организаторы митинга.

В шествии, по оценке организаторов, приняло участие около тысячи человек. Участники шествия скандировали: "Арцах", "Миацум" и "Откройте дорогу жизни", передал корреспондент "Кавказского узла".

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