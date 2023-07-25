КоАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

25 июля 2023, 06:51

Житель Волжского оштрафован за дискредитацию армии

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Волжском местного жителя Игоря Матляева за публикацию видеоролика о ситуации на Украине, признанного дискредитирующим российскую армию.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Волжского Игорь Матляев оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, пишут 24 июля "Кавказ.Реалии"*.

На сайте Волжского городского суда опубликовано постановление по делу Матляева, в котором указано, что он опубликовал в соцсети видеоролик о ситуации на Украине, "то есть осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, поддержание международного мира и безопасности, тем самым подрывая доверие" к проведению спецоперации.

Отмечается, что Матляев в судебном заседании вину не отрицал, раскаялся в содеянном, страницу в соцсети "ВКонтакте" удалил и обязался впредь подобных правонарушений не совершать. Отягчающих обстоятельств суд не установил и оштрафовал волжанина.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 июля стало известно об административном деле в отношении волгоградца Даниила Рогачева, обвиняемого в дискредитации армии.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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