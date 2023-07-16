Житель Волгограда обвинен в дискредитации армии

16 июля 2023, 06:24

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В Дзержинский суд Волгограда поступило административное дело о дискредитации российской армии в отношении местного жителя Даниила Рогачева.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Житель Волгограда Даниил Рогачев обвинен в дискредитации российской армии, его дело направлено на рассмотрение Дзержинского районного суда, пишут 15 июля "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда указано, что дело Рогачева поступило на рассмотрение 13 июля, заседание было назначено на тот же день, но было перенесено на 20 июля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня жительница поселка Даниловка Светлана Терновая была оштрафована на 15 тысяч рублей за публикацию видеоролика об отношениях России и Украины.

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