16 июля 2023, 06:24

Житель Волгограда обвинен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Дзержинский суд Волгограда поступило административное дело о дискредитации российской армии в отношении местного жителя Даниила Рогачева.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Житель Волгограда Даниил Рогачев обвинен в дискредитации российской армии, его дело направлено на рассмотрение Дзержинского районного суда, пишут 15 июля "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда указано, что дело Рогачева поступило на рассмотрение 13 июля, заседание было назначено на тот же день, но было перенесено на 20 июля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня жительница поселка Даниловка Светлана Терновая была оштрафована на 15 тысяч рублей за публикацию видеоролика об отношениях России и Украины.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июля 2023, 07:18

16 июля 2023, 05:30

  • Власти Грузии раскритиковали депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины

    Депутаты Европарламента, которые потребовали отправить Михаила Саакашвили на лечение в Европу, должны извиниться за участие в дезинформационной кампании против Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Обращение депутатов Верховной Рады Украины - попытка вмешательства в дела Грузии, добавил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

16 июля 2023, 04:31

16 июля 2023, 03:32

16 июля 2023, 02:33

  • Елена Золотарева лишена льгот

    Высшая квалификационная коллегия судей приняли решение прекратить добровольную отставку бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Коллегия считает, что она допустила грубые нарушения закона и этики. Золотарева лишена льгот, положенные судьям, ушедшим в отставку.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи