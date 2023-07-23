Девять военных из Волгоградской области убиты на Украине

23 июля 2023, 21:32

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Александр Исаев, Денис Печенов, Илья Пономаренко, Денис Скрипников, Александр Горячев, Илья Вогулкин, Игорь Гусев, Юрий Макаров и Вячеслав Семенов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 449 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Пудовкин стал 440-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Боец частной военной компании Александр Исаев погиб на Украине 8 июля, сегодня он похоронен в хуторе Черкесовский, сообщила администрация Новоаннинского муниципального района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

О гибели еще жителей Волгоградской области стало известно из отчета о вручении орденов Мужества, опубликованного на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва". В ходе военной операции на Украине погибли старший лейтенант Денис Печенов, старший сержант Илья Пономаренко, младший сержант Денис Скрипников, рядовые Александр Горячев, Илья Вогулкин, Игорь Гусев, Юрий Макаров, Вячеслав Семенов, говорится в сообщении на сайте музея от 20 июля.

О гибели некоторых военных, родным которых были переданы награды, ранее сообщали волгоградские СМИ. Так, Денис Печёнов родился в Волгограде. После окончания школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, а выпустившись из нее, подписал контракт с Минобороны. Ему было 28 лет, сообщило 16 октября 2022 года издание V1.

Александру Горячеву был 31 год, до мобилизации он работал на птицефабрике. У него остались трое детей, говорится публикации от 16 декабря 2022 года.

Мобилизованному предпринимателю Денису Скрипникову было 42 года, он похоронен в Среднеахтубинском районе 23 декабря 2022 года, сообщил "Блокнот Камышин" 24 декабря 2022 года.

Уроженцу Волгограда Илье Пономаренко было 27 лет, он служил по контракту, похоронен в Тракторозаводском районе города, говорится в сообщении издания "Новости Волгограда" от 30 июля 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 449 военных из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 20.40 мск 23 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2297 силовиков с юга России, в том числе 1207 – в СКФО и 1090 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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