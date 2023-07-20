Тяжелая военная техника. Фото: https://www.grozny-inform.ru

20 июля 2023, 14:00

Чеченские подразделения Росгвардии получили разрешение на тяжелую военную технику

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Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий Росгвардии, в том числе ее чеченским подразделениям, иметь на вооружении танки и артиллерию.

Госдума приняла закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику, сообщила пресс-служба Госдумы. Согласно поправкам в закон «О войсках национальной гвардии», используемый в законе термин «оружие» меняется на термин «вооружение», а термин «боевая техника» - на термин «военная техника».

"Документ также предлагает изложить в новой редакции главу закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой техники. В частности, такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, и для пресечения движения беспилотных воздушных судов", - говорится в публикации на сайте Госдумы.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы 17 июля. Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов палаты: по обороне - Андрей Картаполов, по безопасности - Василий Пискарев, по информполитике - Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

Задачи, которые Росгвардия решает в ходе военной операции, "требуют адекватного реагирования", пояснил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. "Обеспечение танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", - приводит сегодня его слова "Лента.ру".

До начала 2000-х годов внутренние войска МВД имели тяжелое вооружение и собственные танковые части, но в ходе реформ МВД от них отказалось, пояснил Грибакин.

Аналогичное мнение высказал другой источник в силовых структурах. «Сейчас возвращают то, что было во внутренних войсках", - приводит его слова издание.

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Примечание:

"Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа на артемовское направление", "Командир отряда спецназа "Ахмат" убит на Украине", "Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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