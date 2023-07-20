"Важные истории"*: сотни "вагнеровцев" из колоний расселены в гостиницах на Кубани

20 июля 2023, 06:16

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Около 400 бывших заключенных, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", живут в гостиницах под Анапой, дожидаясь официального помилования, выяснило издание "Важные истории"*.

Как писал "Кавказский узел", вечером 24 июня стало известно, что после переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. 17 июля представители военной компании заявили, что база "Вагнера" в кубанском хуторе Молькино прекратит существование с 30 июля.

24 июня бойцы "Вагнера" заняли территорию в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

Руководство ЧВК "Вагнер", заявившей о прекращении своей деятельности на территории России, отпустило по домам всех своих наемников из числа бывших заключенных, теперь они живут в поселке Витязево под Анапой. О пребывании примерно 400 недавних заключенных в гостиницах на Кубани издание "Важные истории"* узнало от их родственников.

По информации издания, бывшие заключенные размещены в гостиницах "Релакс", "Кактус" и "Калипсо". Обязательства по контракту с ЧВК с них сняты, но они дожидаются указов о помиловании и выплат.

По сообщениям родственников, некоторые из бывших заключенных ждут помилования под Анапой уже два месяца. В чате, где общаются близкие наемников, есть сообщения об асоциальном поведении "вагнеровцев" в Витязево.

В гостиницах Краснодара, по сообщениям источников, также наблюдается наплыв бойцов ЧВК "Вагнер". Они "дерутся между собой, с сотрудниками отелей, а также местными жителями", сообщил 17 июля Telegram-канал ASTRA, опубликовавший видео драки и фото захламленных пустыми бутылками гостиничных номеров.

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