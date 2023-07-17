Власти Ногайского района сообщили о гибели бойца на Украине

17 июля 2023, 22:39

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Руслан Шандиев погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 572 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Наджибулла Валиев стал 571-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Батыр-Мурза Руслан Шандиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ногайского района. Руслан состоял в штурмовом отряде и во время боев за Бахмут пропал без вести, с 8 апреля от него не было известий. Родные смогли найти тело погибшего в одном из моргов Ростова-на-Дону, он похоронен в родном селе, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 572 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 21.30 мск 17 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2251 силовика с юга России, в том числе 1201 – в СКФО и 1050 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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