17 июля 2023, 22:39

Власти Ногайского района сообщили о гибели бойца на Украине

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Руслан Шандиев погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 572 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Наджибулла Валиев стал 571-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Батыр-Мурза Руслан Шандиев погиб  в военной операции на Украине, сообщила администрация Ногайского района. Руслан состоял в штурмовом отряде и во время боев за  Бахмут пропал без вести, с 8 апреля от него не было известий. Родные смогли найти тело погибшего в одном из моргов Ростова-на-Дону, он похоронен в родном селе, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 572 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 21.30 мск 17 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2251 силовика с юга России, в том числе 1201 – в СКФО и 1050 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два военных из Каспийска убиты на Украине", "Военный из Дербента погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине 2250 бойцов с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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