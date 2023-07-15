Военный из Дагестана погиб на Украине

15 июля 2023, 13:44

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Рядовой Наджибулла Валиев погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 571 силовика из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Хабиб Магомедов и Абдулгаджи Гаджиомаров погибли на Украине. Число погибших на Украине уроженцев Дагестана, о гибели которых сообщали власти, достигло 570.

Рядовой Наджибулла Валиев погиб в военной операции на Украине, он похоронен в Хасавюрте, сообщила администрация Кизилюрта. В сообщении от 14 июля в Telegram-канале районной администрации утверждается, что Валиев отправился на военную операции добровольно. Ему было 33 года, у него остались жена и двое маленьких детей.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 571 военного из Дагестана. Всего власти и силовики на 13.30 мск 15 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2239 силовиков с юга России, в том числе 1197 – в СКФО и 1042 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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