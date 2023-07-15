Наджибулла Валиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кизилюрта от 14.07.23, https://t.me/kizilyurt_go/4426

15 июля 2023, 13:44

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Рядовой Наджибулла Валиев погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 571 силовика из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Хабиб Магомедов и Абдулгаджи Гаджиомаров погибли на Украине.  Число погибших на Украине уроженцев Дагестана, о гибели которых сообщали власти, достигло 570.

Рядовой Наджибулла Валиев погиб в военной операции на Украине, он похоронен в Хасавюрте, сообщила администрация Кизилюрта. В сообщении от 14 июля в Telegram-канале районной администрации утверждается, что Валиев отправился на военную операции добровольно.  Ему было 33 года, у него остались жена и двое маленьких детей.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 571 военного из Дагестана. Всего власти и силовики на 13.30 мск 15 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2239 силовиков с юга России, в том числе 1197 – в СКФО и 1042 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине шести силовиков из Чечни", "Моряк из Северной Осетии погиб в военной операции на Украине", "Командующий 58-й армией отстранен от должности после доклада о ее проблемах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июля 2023, 14:40

15 июля 2023, 12:53

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