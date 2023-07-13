13 июля 2023, 22:16

Два военных из Каспийска убиты на Украине

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Прапорщик Хабиб Магомедов и сержант Абдулгаджи Гаджиомаров погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Каспийска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 570 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Примов стал 568-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Прапорщик Хабиб Магомедов и сержант Абдулгаджи Гаджиомаров погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества. сообщила сегодня администрация Каспийска в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 570 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 21.40 мск 13 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2238 силовиков с юга России, в том числе 1196 – в СКФО и 1042 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине шести силовиков из Чечни", "Моряк из Северной Осетии погиб в военной операции на Украине", "Командующий 58-й армией отстранен от должности после доклада о ее проблемах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 июля 2023, 23:07

13 июля 2023, 21:31

13 июля 2023, 20:34

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