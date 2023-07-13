Майор из Дагестана погиб на Украине

13 июля 2023, 14:55

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Командир отряда спецназа Руслан Примов убит на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 568 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Гаджи Алибеков и Шамиль Идрисов погибли на Украине. Общее число погибших в военной операции на Украине силовиков из Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 567.

Погибший в ходе военной операции на Украине майор, командир отряда специального назначения, обладатель крапового берета Руслан Примов похоронен сегодня в родном селе Тагиркент-Казмаляр. Ему был 31 год, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 568 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.20 мск 13 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2235 силовиков с юга России, в том числе 1193 – в СКФО и 1042 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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