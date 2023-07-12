12 июля 2023, 14:57

Два военных из Дагестана убиты на Украине

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Гаджи Алибеков и Шамиль Идрисов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 567 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Курбан-Али Алиев стал 565-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Гаджи Алибеков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены

На публикацию народного собрания Дагестана о посещении семьи погибшего на Украине Шамиля Идрисова обратило 11 июля внимание издание "Кавказ.Реалии"*. Как следует из сообщения на странице народного собрания в соцсети ВКонтакте, Идрисов отправился в зону военных действий добровольно, был дважды ранен, погиб 17 июня.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 567 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.20 мск 12 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2233 силовиков с юга России, в том числе 1192 – в СКФО и 1041 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Зенитчик из Туапсе погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине шести силовиков из Чечни", "Моряк из Северной Осетии погиб в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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