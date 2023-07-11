11 июля 2023, 14:24

Военный из Дагестана убит на Украине

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Курбан-Али Алиев погиб на Украине, сообщил глава Избербаша. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 565 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Абильфез Гаджиев стал 564-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Курбан-Али Алиев погиб на Украине, сообщил глава Избербаша Магомед Исаков в своем Telegram-канале 10 июля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 565 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.20 мск 11 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2222 силовиков с юга России, в том числе 1184 – в СКФО и 1038 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Семь бойцов из Чечни убиты в ходе СВО", "Моряк из Северной Осетии погиб в военной операции на Украине", "Уроженец Дербента погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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