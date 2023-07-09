09 июля 2023, 18:05

Житель Дагестана убит в военной операции

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Абильфез Гаджиев погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 564 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Мехман Джафаров. Он стал как минимум 563-м жителем Дагестана, чья гибель во время специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Дербента Абильфез Гаджиев, сообщило 5 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" управление культуры, молодежной политики и спорта городского округа "город Дербент".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 564 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 11 лет", "Военный из Чечни погиб на Украине", "Власти Сальского района сообщили о гибели двух военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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