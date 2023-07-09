Житель Дагестана убит в военной операции

09 июля 2023, 18:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абильфез Гаджиев погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 564 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Мехман Джафаров. Он стал как минимум 563-м жителем Дагестана, чья гибель во время специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Дербента Абильфез Гаджиев, сообщило 5 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" управление культуры, молодежной политики и спорта городского округа "город Дербент".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 564 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.