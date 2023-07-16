Роман Рязанцев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Туапсинского района от 15.07.23, https://t.me/tuapseregionadm/6546

16 июля 2023, 19:05

Восемь силовиков с Кубани убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Роман Рязанцев, Евгений Муравский, Евгений Пугач, Владимир Филиппов, Андрей Ставинский, Владимир Горбачев, Дмитрий Овчинник и Алексей Свистельников погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 165 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Баладурин стал 157-м жителей Краснодарского края, гибель которого на Украине подтверили власти.

Роман Рязанцев погиб на Украине, сообщила 16 июля администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале.

О гибели преподавателя школы, заместителя председателя анапского отделения Союза казачьей молодежи Кубани Евгения Муравского стало известно из отчета от 13 июля в Telegram-канале  администрации Анапы о передаче его семье ордена Мужества. 

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов отчитался о встрече с родственниками погибших казаков. В ходе военной операции погибли Евгений Пугач, Владимир Филиппов,  Андрей Ставинский,  Владимир Горбачев, Дмитрия Овчинника и Алексея Свистельникова, следует из сообщения на сайте "Слава Кубани", ссылку на которое разместил в своем Telegram-канале замгубернатора Кубани.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 165 военных из Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.00 мск 16 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2249 военных с юга России, в том числе 1207 - СКФО и 1042 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июля 2023, 18:08

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