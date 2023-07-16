Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в дискредитации армии

16 июля 2023, 17:10

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Публикация в соцсети о действиях российских военных на Украине и в ходе чеченских военных кампаний стала поводом для уголовного преследователя жителя Нальчика Батыра Жабоева по статье о дискредитации армии.

Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Против жителя Нальчика 36-летнего Батыра Жабоева 13 июля возбудили уголовное дело о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 280.3 Уголовного Кодекса России) из-за видео в Instagram**, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По данным, проекта, в апреле 2022 года на него был составлен административный протокол по статье о дискредитации армии.

По версии следствия, Жабоев опубликовал в соцсети видео о потерях среди мирных жителей в ходе чеченских кампаний и военной операции на Украине. Он находится под подпиской о невыезде, сообщила сегодня Astra.

Статья 280.3 Уголовного кодекса России предусматривает, что подозреваемый за последний год привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая стало известно, что суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

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