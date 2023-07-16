16 июля 2023, 17:10

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Публикация в соцсети о действиях российских военных на Украине и в ходе чеченских военных кампаний стала поводом для уголовного преследователя жителя Нальчика Батыра Жабоева по статье о дискредитации армии.

Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Против жителя Нальчика 36-летнего Батыра Жабоева 13 июля возбудили уголовное дело о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 280.3 Уголовного Кодекса России) из-за видео в Instagram**, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По данным, проекта, в апреле 2022 года на него был составлен административный протокол по статье о дискредитации армии.

По версии следствия,  Жабоев  опубликовал в соцсети видео о потерях среди мирных жителей в ходе чеченских кампаний и военной операции на Украине. Он находится под подпиской о невыезде, сообщила сегодня Astra.

Статья 280.3 Уголовного кодекса России предусматривает, что подозреваемый за последний год привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. 

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая стало известно, что суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд вернул в полицию дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии", "Житель Эльбрусского района заподозрен в дискредитации военных", "Суд оставил в силе решение об аресте Павла Улибегова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июля 2023, 18:08

  • Мать Никиты Котлярова заявила о нарушении прав сына в колонии

    Фонд "Дисмас" в интересах Светланы Котляровой направил заявления президенту России и в надзорные органы с просьбой привлечь к ответственности сотрудников колонии в Волгоградской области из-за условий содержания там Никиты Котлярова. Следком и прокуратура заявили о соблюдении прав Котлярова.

16 июля 2023, 16:12

16 июля 2023, 15:24

16 июля 2023, 14:35

16 июля 2023, 13:40

  • Планы застройки парка возмутили жителей Буйнакска

    В одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, местные жители собрались там и потребовали прекратить работы, следует из видео в соцсети. Авторы комментариев к видео раскритиковали власти Буйнакска и поддержали протест горожан.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи