Залукокоаже. Фото: администрация Залукокоаже http://gpzalukokoazhe.ru/index.php?Page=foto&act=show_foto&id=1

13 мая 2023, 11:27

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, 32-летний житель поселка Залукокоаже в Зольском районе Кабардино-Балкарии Ислам Мамбетов опубликовал на своей странице в соцсети посты в поддержку Украины. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передал 12 мая Telegram-канал "Shot".

В карточке на сайте Зольского районного суда уточняется, что Мамбетов признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Ислама Мамбетова или его представителей не поступало.

Напомним, 26 апреля стало известно, что на жительницу Нальчика Янину Этезову был составлен протокол о дискредитации российских военных.

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Примечание:

"Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета", "Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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