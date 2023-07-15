Ереванцы провели акцию в память погибших в Нагорном Карабахе детей

15 июля 2023, 02:02

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Несчастный случай с двумя детьми, произошедший в карабахском селе, является прямым последствием семимесячной блокады региона, заявили МИД Армении и участники траурной акции в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском (Бердзорском) коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. Также в апреле на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. С 11 июля закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провоза Красным Крестом контрабандных товаров. Только 14 июля Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору, доставив в Армению 11 тяжелобольных пациентов из Нагорного Карабаха.

Жители Еревана провели акцию с зажжением свечей перед офисом ООН в связи с гибелью двух маленьких детей в Нагорном Карабахе. Активисты разместили у офиса организации фотографии двоих детей, погибших в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, зажгли свечи и возложили цветы.

МИД Армении назвал несчастный случай с детьми "прямым последствием семимесячной блокады Бердзорского коридора и тотальной осады Нагорного Карабаха". "В результате серьезной гуманитарной ситуации погибли дети, в 21 веке. Блокада Нагорного Карабаха оказывает необратимое и разрушительное воздействие на жизни людей", - написал глава МИД Арарат Мирзоян.

Участница акции Софья Овсепян отметила, что считает бессмысленным проводить акции перед правительством Армении. "Это зафиксирует существование властей Армении. Однако, фактически на сегодняшний день Армения лишена власти", - заявила она журналистам.

ООН, как отметила активистка, объединяет около 190 стран, в числе которых и Армения, а политика ООН построена именно на гуманизме, демократии и правах человека, о чем постоянно говорится во всем мире. Она призвала международные структуры действовать, а не формально занимать те или иные здания в Ереване.

"Я уверена, что если бы эти дети погибли в тех же условиях в какой-нибудь другой стране, весь мир заговорил бы об этом. Но эти дети погибли из-за голода, в который их вверг Азербайджан, из-за преступной политики этой страны, из-за попрания их прав, но при этом не при этом никто никак не отреагировал. Право на свободу должен иметь каждый житель Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), каждый ребенок", - отметила Овсепян.

Погибшие дети - трехлетний мальчик и шестилетняя девочка, брат и сестра, - жили с матерью в селе Агабекаландж. Чтобы купить продукты, матери пришлось оставить спящих детей в доме и пешком дойти до Мартакерта. Вернувшись домой, женщина не обнаружила детей в доме и обратилась в полицию. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что дети сами вышли из дома и пошли за матерью в Мартакерт, забрались в стоявшую на улице машину, заснули и задохнулись из-за жары.

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