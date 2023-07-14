Житель Новороссийска оштрафован за публикацию флага в соцсети

14 июля 2023, 18:12

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Публикация флага украинского военизированного формирования стала поводом назначить штраф жителю Новороссийска Павлу Ткаченко. Изображение в соцсети он разместил за 10 месяцев до запрета деятельности организации в России.

Суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя Павла Ткаченко из-за картинки с изображением флага легиона "Свобода России"*, которую тот разместил в соцсети, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Как следует из решения суда, Павел Ткаченко признал вину и пояснил, что он в мае 2022 года на своей странице в соцсети он опубликовал это изображение "без какого-либо умысла" и не удалил его, так как не пользуется страницей. В решении суда указано, что организация, флаг которой опубликовал Ткаченко, была признана террористической, и ее деятельность на территории России запрещена судом спустя 10 месяцев после публикации, 16 марта 2023 года. Тем не менее, Ленинский районный суд Новороссийска признал Ткаченко виновным и приговорил его к штрафу в две тысячи рублей.

Как следует из карточки дела на сайте суда, протокол поступил в суд 11 июля и в тот же день было вынесено решение.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Краснодара Софья Бургер признана виновной в публикации экстремистской символики и оштрафована за размещение в соцсети флага Украины. Ранее она была оштрафована за дискредитацию военных.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** организация признанна террористической, ее деятельность на территории России запрещена

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.