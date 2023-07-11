Комментарий в соцсети обернулся штрафом жителю Ставрополя

11 июля 2023, 06:49

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Суд в Ставрополе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Расима Гамидова, признав, что опубликованный им комментарий в соцсети "ВКонтакте" дискредитировал российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Ставрополя Расим Гамидов опубликовал в соцсети "ВКонтакте" комментарий, в котором содержалась критика в адрес проведения специальной военной операции на Украине. Силовики составили на него протокол, суд оштрафовал Гамидова на 30 тысяч рублей, передали 10 июля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Ставрополя уточняется, что Гамидов признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". В сообщении сказано, что Гамидов на суд не явился.

Комментариев от Расима Гамидова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня стало известно, что суд в Пятигорске оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Евгения Логинова, признав, что пацифистские лозунги, которые он выкрикивал, дискредитировали российских военных.

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