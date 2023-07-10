Более 50 жителей эвакуированы в Сочи

10 июля 2023, 08:32

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54 жителя федеральной территории Сириус эвакуированы после того, как их дома оказались подтоплены в результате сильного ливня, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Из-за непогоды также минувшей ночью была приостановлена работа Керченской паромной переправы.

54 жителя поселка Мирный федеральной территории "Сириус" эвакуированы во временные пункты размещения из-за подтопления их домов, произошедшего в результате непогоды, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В результате сильного ливня, толщина осадков которого составила 50 миллиметров в час, в поселке Мирный подтопило 150 придомовых территорий и домовладений, а также частично подтоплены 13 улиц, сказано в сообщении.

Напомним, жители Сочи неоднократно критиковали власти за хаотичную застройку города и неработающие ливневки. Так, еще в 2018 году сочинцы заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за нарушений строительных норм. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет сильный дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +22, скорость ветра понизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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