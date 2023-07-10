10 июля 2023, 08:32

Более 50 жителей эвакуированы в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

54 жителя федеральной территории Сириус эвакуированы после того, как их дома оказались подтоплены в результате сильного ливня, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Из-за непогоды также минувшей ночью была приостановлена работа Керченской паромной переправы.

54 жителя поселка Мирный федеральной территории "Сириус" эвакуированы во временные пункты размещения из-за подтопления их домов, произошедшего в результате непогоды, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В результате сильного ливня, толщина осадков которого составила 50 миллиметров в час, в поселке Мирный подтопило 150 придомовых территорий и домовладений, а также частично подтоплены 13 улиц, сказано в сообщении.

Напомним, жители Сочи неоднократно критиковали власти за хаотичную застройку города и неработающие ливневки. Так, еще в 2018 году сочинцы заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за нарушений строительных норм. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет сильный дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +22, скорость ветра понизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее", "Жители Майкопа пострадали от стихии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 июля 2023, 18:31

10 июля 2023, 17:40

10 июля 2023, 16:47

10 июля 2023, 15:49

10 июля 2023, 15:00

  • Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

    Два одиночных пикета в поддержку арестованного журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи