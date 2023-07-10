Приостановлена работа Керченской паромной переправы

10 июля 2023, 06:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, сообщили спасатели.

По данным управления МЧС по Крыму, работа Керченской паромной переправы приостановлена минувшей ночью.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 24 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +27 градусов, переменная облачность. В ночь на 11 июля скорость ветра останется прежней, температура воздуха понизится до +21 градуса, ожидается переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.