10 июля 2023, 06:16

Приостановлена работа Керченской паромной переправы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, сообщили спасатели.

По данным управления МЧС по Крыму, работа Керченской паромной переправы приостановлена минувшей ночью.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 24 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +27 градусов, переменная облачность. В ночь на 11 июля скорость ветра останется прежней, температура воздуха понизится до +21 градуса, ожидается переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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