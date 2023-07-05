Семьям убитых в Чечне дагестанцев отказано в пересмотре дела

05 июля 2023, 03:33

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Родные убитых в октябре 2016 года в Чечне восьми жителей Дагестана не смогли добиться в апелляционном суде пересмотра уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Верховный суд Чечни признал убитых дагестанцев виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Адвокат Андрей Сабинин направил апелляционную жалобу по этому делу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. 17 июня 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу дагестанцев, а 10 января назначил 27 заявителям 609 тысяч евро компенсации.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов (Госен Госенов), Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. По версии силовиков, инцидент произошел в ночь на 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов".

Родственники убитых жителей Хасавюрта не смогли оспорить в апелляции прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, сообщают 4 июля "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат родственников погибших в апелляционной жалобе заявил, что в деле имеются нестыковки, а доказательства следователей опровергают виновность убитых. По его словам, экспертиза останков погибших нашла повреждения, которые остаются после насильственных действий. Кроме того, по словам адвоката, есть нестыковки в экспертизе автомобиля ВАЗ-2107, который ехал первым. Согласно материалам дела, стрельба велась в основном по нему, но экспертиза показала, что в нем имеется всего 23 пулевых повреждения, тогда как на втором - 113.

Силовики также утверждали, что стрельба велась из положения лежа, тогда как экспертиза показала, что пулевые отверстия появились после стрельбы с высоты человеческого роста. Также не установлены стрелявшие и принадлежность семи автоматов, гильзы от патронов которых были найдены на месте происшествия.

Суд апелляционной инстанции счел версию защиты о том, что погибшие были убиты на несколько часов до озвученных событий, несостоятельной.

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