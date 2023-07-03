Офицер из Дагестана погиб на Украине

03 июля 2023, 07:09

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Старший лейтенант Александр Бичаев погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 554 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля стало известно, что на Украине погиб Юнус Жамалов из Хасавюрта. Он стал, по меньшей мере, 553-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Александр Бичаев. Об этом сообщил его брат, депутат Госудумы от Дагестана Артем Бичаев, передала 30 июня в своем телеграмм канале РГВК "Дагестан".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 554 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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