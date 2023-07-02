Критика военной операции обернулась штрафом жителю Славянска-на-Кубани

02 июля 2023, 11:32

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Суд в Славянске-на-Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Марка Ерошенко, критиковавшего спецоперацию на Украине и отказавшегося сдавать кровь в военкомате из опасений, что она будет использована в "сатанинских обрядах".

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая стало известно, что в отношении жителя Славянска-на-Кубани Марка Ерошенко заведено дело о дискредитации военных. Суд вернул материалы дела в МВД из-за того, что в постановлении не была указана часть административной статьи, по которой привлекают Ерошенко. После исправлений 25 мая материал был возвращен в суд.

Марк Ерошенко оштрафован судом на 30 тысяч рублей за дискредитацию военных, передали 1 июля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте городского суда Славянска-на-Кубани уточняется, что Ерошенко оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил России".

По версии следствия, 6 апреля находясь в Славянском межрайонном военкомате Ерошенко "назвал сатанинским" правительство России, а также "все мировое правительство". Он отказался сдавать кровь, заявив, что она будет использована в "сатанинских обрядах", а также высказывался против специальной военной операции, сообщается на сайте суда..

Комментариев от Марка Ерошенко или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию российской армии была введена в уголовное и административное право 4 марта 2022 года. После этого жители российских регионов, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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