Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против жителей Шепси

28 июня 2023, 05:15

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Судья Туапсинского районного суда удовлетворил иск Генпрокуратуры России к 45 жителям поселка Шепси об изъятии земельных участков и сносе построек. Жители Шепси, по сути, были лишены возможности доказать свою правоту, отметила юрист Анастасия Сидельникова, представлявшая интересы 12 ответчиков.

Как писал "Кавказский узел", заместитель генпрокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в поселке Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и используются не по назначению, а лица, занимающие участки, не имеют на них никаких прав. Истец потребовал снести возведенные постройки как самовольные, а участки вернуть в госсобственность. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмутились требованием, так как приобретали участки по закону. 22 июня состоялось первое заседание по данному делу. Суд отклонил все ходатайства сельчан. 26 июня ответчики признались, что не верят, что смогут выиграть, но не планируют прекращать борьбу.

27 июня иск Генпрокуратуры России к 45 арендаторам земель и собственникам построек в Шепси был удовлетворен. Заседание началось в 10.00 мск, а решение судья огласил в 19.55 мск, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудница суда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "решение вынесено в пользу прокуратуры". "Жалобу можно подать сторонам в течении месяца до 27 июля", - добавила она.

Ответчики отметили, что не сомневались в том, какое решение вынесет судья. Однако, по их словам, из здания суда они вышли подавленными и расстроенными. Все ответчики заявили, что намерены обжаловать решение, кроме многодетной матери Людмилы Пигаревой. Она приобрела дом 1950 года постройки на улице Лесной три года назад, суд счел его законно стоящим на землях пансионата, но при этом расторг договор аренды земли.

Корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Пигарева рассказала, что попросила органы опеки помочь ей разобраться с документами, так как в доме проживают несовершеннолетние дети и это их единственное жилье. В органах опеки ей сказали, что нужно им предоставить решение суда, и они начнут процедуру по узаканиванию земли под домом.

«Если судья, прокуроры, опека, Росимущество меня обманут, то это будет на их совести. Но мне хочется верить людям на слово. Поэтому жалобу я подавать не буду, а, как договорилась с опекой, принесу им решение суда от сегодняшнего числа, когда оно вступит в силу», - рассказала Пигарева о своих дальнейших планах.

По словам юриста из Ставрополя Анастасии Сидельниковой, которая представляла интересы 12 ответчиков, дело состоит из 56 увесистых томов. «В деле 45 ответчиков. 10 адвокатов, которые все заявляли ходатайства и встречные требования о признании своих клиентов добросовестными приобретателями. Но, видя все это объёмное дело, судья решил, что ему хватит пяти дней во всем разобраться, хотя закон отводит судьям на разбирательство два месяца. Но судья явно куда-то торопился и вникать, проводить судебное следствие, изучать документы в его планы явно не входило. На все заявленные ходатайства и заявления был отказ, он даже их не читал. Это один момент; Второй момент - это сам иск прокуратуры. Он носит такой завуалированный характер. Вроде как прокуроры защищают природоохранное законодательство. А с другой стороны, каких-либо требований, связанных с охраной природы, прокуроры не предъявляют. Они предъявили требования: расторгнуть сделки, которая заключены пять-восемь лет назад. При этом прокуратура и суд в унисон отвергли применение сроков исковой давности, которые составляют три года. Главный посыл прокуратуры - что они якобы выступают в защиту прав неопределённого круга лиц. Я им суде задавала вопрос: "Какие именно права неопределённого круга лиц нарушены и каким образом?" Вместо ответа - отсылка к иску. Прокурор говорит: "Читайте иск, там всё написано". Но там ответа на этот вопрос нет. И так во всем. Какой вопрос не задашь, ответ один: "Читайте иск", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 10 юристов, которые досконально изучили материалы дела, пришли к выводу, что земли Шепси можно отнести к курортным. "Есть такое неизменное понятие в законе, как признание права. В законе указано, что курорты Краснодарского края являются краевой землёй и распоряжаться ими должен был департамент имущественных отношений. Но почему собственник вспомнил об этом через 10-15 лет, когда эти земли уже были освоены за это время и срок давности предъявлять претензии вышел. Суд, руководствуясь Гражданским кодексом, должен был по закону отказать прокурору в иске, пояснив это давностью срока. Но судья этого не сделал, а пошел на нарушение закона, восстановив этот срок прокурорам, что лишний раз подчеркивает заинтересованность судьи в исходе дела и неравенстве сторон в процессе. Обратите внимание - не ответчики по иску прокурора, а чиновники заключили договоры с людьми, а теперь департамент вместе с прокуратурой говорят, ах, какие нехорошие люди, но не чиновники. Получается, что люди расхитили эту землю, а не чиновники, которые сами привлекали людей на эти земли, ставили свои подписи, уверяли, что все документы в порядке. Иначе зачем бы люди вкладывались в эти земли без их разрешения и согласования?" - недоумевает она.

По ее словам, в деле есть письма из департамента имущественных отношений. "Департамент имущественных отношений края пишет в ответе на запрос пансионата Шепси: «Это не наши земли, мы не можем ими распоряжаться». То есть «собственники» по факту сами отказались от этой земли и передали это право пансионату, что он и сделал. Это называется на юридическом языке «одобрение совершения сделки неуполномоченным лицом». Сейчас в суде они через 10-15 лет говорят, типа мы не знали, кому принадлежит земля… Позвольте, как вы не знали? Они врут нагло, потому что в каждом томе есть свидетельство того, что департамент в 2013 году обращался с заявлениями о признании права на эту землю, и им Росреестр отказал. Департамент свое право на свои земли потерял после трех лет нахождения их во владении других лиц. Отказ в регистрации права департамента обжалован не был, значит Росимущество было согласно с тем, что эти земли им больше не принадлежат. А сейчас по факту происходит дискриминация превосходства права Росимущества над правом людей, которые за землей ухаживали все это время. Их право попирается без всяких оснований и судом, и прокуратурой", - отметила Сидельникова.

По ее словам, важно учитывать такое понятие, как "добросовестность приобретения", о котором защита заявляла "постоянно и во встречных исках, и в возражениях". "Кто давал людям эту землю? Особенно покупателям жилых домов, расположенных на ней. У продавцов были документы с синими печатями, которые никто не отменял, и где написано, что это «земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства»! И вот люди ее и брали. Они не обязаны были 10 сделок назад проверять, согласовал ли департамент эту сделку? Были ли права у застройщика строить на этом месте? Люди видели законные действующие документы и понимали, что их выдали законно. А теперь, получается, люди должны страдать из-за того, что когда-то чиновники госорганов занимались коррупцией, либо халатно отнеслись к своим обязанностям, либо злоупотребляли своими полномочиями… Это никому из нас неизвестно, почему они устроили распродажу земель и имущества на территории пансионата Шепси. Если они знали что действуют незаконно, то это мошенничество, а если не знали - то халатность. Но почему отвечать должны мои доверители?» - задается вопросами юрист.

Судья своим решение лишил ответчиков права доказать свою правоту. "Когда люди просили суд разделить ответчиков, а не смешивать все в кучу, судья отказал, даже не выходя в совещательную комнату. А ведь у всех разные ситуации. У кого-то ИП и бизнес. У кого-то покупка жилья, у кого-то аренда земли под строительство ИЖС", - отметила Сидельникова.

Она также добавила, что судья, по сути, выбрал тактику на изматывание. "Мы приехали в суд с коллегами на процесс, где сидели с 11 утра до 23 ночи. 12 часов. Он таким образом, проводя столь длительное судебное заседание, лишал нас права на отдых и на работу. Нам надо было готовиться к судам, обдумать, ознакомиться с делом, обсудить, подготовить документы и ходатайства… Но как это возможно, если в полночь мы заканчивали суды фактически не о чем? Я приезжала из суда за полночь, а в восемь утра я и коллеги уже были готовы к очередному заседанию. И это еще с учетом, что у каждого их нас еще и другие дела, которые нам пришлось отменять», - рассказала юрист.

Сидельникова также сообщила, что после того, как будет получено решение, адвокаты приступят к подготовке апелляций.

Комментариями остальных сторон процесса по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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