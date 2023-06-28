Жители Сочи призвали власти защитить бездомных животных

28 июня 2023, 02:18

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Мэрия Сочи отказалась согласовать митинг в защиту бездомных животных. Зоозащитники собрали 1227 подписей под петицией против ужесточения законов о безнадзорных животных.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Краснодаре более 130 человек, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц Кубани, приняли участие в пикете против запрета на кормление бездомных кошек и собак и содержание их вне приютов. 23 апреля участники аналогичной акции подписали призыв к властям края не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил "Коммерсант".

27 июня жители Сочи собрали и направили в правительство Российской Федерации, Администрацию президента, в Госдуму и губернатору Краснодарского края заявление в защиту безнадзорных животных, под которым поставлено 1227 подписи. Поводом для обращения стал отказ мэрии Сочи в проведении митинга в защиту бездомных животных и против негуманных законов, связанных с ними, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Марина Савинова.

«Жителей края и россиян, проживающих в разных регионах нашей страны, которые любят животных, возмутили и федеральные законы, которые направлены фактически на убийство животных», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» зоозащитница из Горячего Ключа Валентина Шостак.

Зоозащитники пожаловались, что заявку на митинг отклонили по формальным причинам, предложим поискать альтернативу выражению своего протеста. "После отказа в митинге возникла идея сбора подписей под письмом к руководителям страной, от которых зависит жизнь и смерть бездомных животных. Волонтерское движение Сочи также занялось созданием социальной рекламы с изображением животных и человека. К примеру, в последнее время, когда Госдума начала разрабатывать жесткий законопроект против животных и за их ликвидацию, их стали поддерживать многие провластные СМИ, паблики и соцсети, где их владельцы или участники стали до людей доносить извращенную информацию о бездомных животных, представляя их опасными для обществ", - рассказала Марина Савинова, добавив, что в стране наметилось даже противостояние между теми, кто помогает бездомным животным, и теми, кто выступает за их уничтожение.

По словам зоозащитницы Екатерины Шурмановой, зоозащитникам неоднократно приходилось спасать и лечить покалеченных догхантерами животных, оплачивать их лечение и реабилитацию, пытаться добиться наказания виновным, но безрезультатно. «К примеру, суд по собаке, в которую выстрелил без причины мужчина в Дагомысе, длился долго. Т мы так и не узнали, чем он закончился, потому что судья переносила этот суд постоянно в течении года из-за неявки подсудимого, стрелявшего в собаку. Ни у кого из нас нет столько время на общественных началах, за свой счет лечить покалеченных дохангерами животных и еще ходить по судам и полициям и там проводить все свое время», - рассказала она.

Владелица приюта "Право на жизнь" Евгения Савинкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что помощь поступает только от волонтеров. «Помощь небольшая. Каждый вносит свой вклад, как может, за что огромное спасибо. В остальном трачу свои личные деньги на клетки, питание и содержание собак, которых подбираю на улице и затем пристраиваю в свой приют, стерилизую и затем передаю в добрые руки. Это огромная и ежедневная работа и, конечно, было бы хорошо, если бы мэрия Сочи подключилась к ней», - сообщила она.

По словам Савинковой, в Сочи на воле живет более пяти тысяч собак, всех приюты на Барановке не могут принять по причине отсутствия мест. «Здесь у нас пять приютов где-то на тысячу собак, остальные живут на воле. Наша общая задача - стерилизация животных и выпуск их на волю. Век собак недолог. Если они не будут давать потомство, то бездомные собаки просто исчезнут через несколько лет навсегда с улиц нашего города. Как в других цивилизованных странах. Ничего нового придумывать не надо. Об этих путях решения проблемы мы неоднократно говорили в мэрии, писали письма, но чиновники нас словно не слышат и считают, что убийством собак можно сократить их популяцию. Но почему-то за столько лет такой жестокой практики популяция собак не уменьшилась, а становится еще больше», - недоумевает зоозащитница.

Волонтер сочинского приюта «Добромир» Ольга Садовская также считает, что мэрия и чиновники должны помогать волонтерам, которые за свои средства фактически выполняют их работу - социализируют животных, пристраивают в добрые руки, стерилизуют, лечат, кормят.

В мэрии Сочи начальник департамента охраны окружающей среды Ростислав Гончаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что рядом с волонтерскими приютами строится муниципальный приют где-то на 500 собак, который планируется открыть до конца года, но, по его мнению, этого тоже мало, если владельцы собак не будут соблюдать правила их выгула и не будут следить за спариванием домашних животных с бездомными.

«Как и в мэрии, так и в волонтерском движении Сочи единодушны в том, что проблема бездомных животных существует, ее надо решать, но какими путями надо решать проблему - мы в этом расходимся с федеральными, региональными и местными властями. Поэтому написали заявление с подписями и отправили по всем инстанциям, которые могут ввести ситуацию в правильное гуманное и эффективное русло по уменьшению популяции бездомных животных в городской среде», - сказала Марина Савинова.

Копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла". Подписанты отметили, что они обеспокоены предполагаемыми изменениями в закон об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ в части регулирования обращения с животными без владельцев. "Смысл этих законопроектов состоит в том, что предлагается передать на места (в субъекты федерации и/или муниципалитеты) право отменять на своих территориях действие определенных норм федерального закона и устанавливать другие нормы, в том числе и те, на которые на федеральном уровне введен прямой запрет. В данном случае предлагается отменить нормы, которые запрещают жестокое обращение с животными без владельца при отлове и содержании в приюте. Простыми словами: готовится правовая база для узаконивания убийства бездомных животных", - пишут авторы письма.

Они считают, что упомянутый федеральный закон работает и в существующей редакции. "Узаконенное убийство беззащитных и бессловесных создаст сильнейшее напряжение среди тех, кто разделяет ценности милосердия и сострадания. А таких у нас - громадное большинство. Мы наблюдаем попытку создать в законотворчестве механизм, позволяющий на региональном уровне отменять нормы федерального закона и вводить свои, прямо ему противоречащие. Нам непонятно, какие цели преследует группа чиновников, предлагающих нам идти по пути развития, создавая при этом раскол в обществе. Считаем, что обсуждаемые законопроекты игнорируют, а где-то и демонстративно противоречат принципам, действующего законодательства. Мы, жители города Сочи и Краснодарского края против передачи в субъекты федерации прав менять нормы федерального закона 498-ФЗ", - сказано в заявлении.

Напомним, жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

После этого астраханцы провели несколько митингов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бездомных собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутаты думы Астраханской области 20 апреля приняли решение направить в Совет Федерации и правительству России обращение с просьбой разрешить умерщвлять бездомных собак.

В обращении говорится, что численность бездомных собак в Астраханской области неуклонно растет, что они сбиваются в стаи, а отлов с последующим чипированием и возвращением в места прежнего обитания оказался неэффективным. Как следствие возросла угроза нападения собак на людей, за последние два года число людей, на которых напали бездомные животные, возросло с 4205 до 5692 человек

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