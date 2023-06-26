Двое военных из Дагестана погибли на Украине

26 июня 2023, 06:42

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Гаджи Нуров и Ислам Махаев погибли в ходе военной операции, сообщили власти Хасавюртовского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 543 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня стало известно, что на Украине погибли Салман Магомедов, Камиль Макашарипов и Али Цинпаев. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции на менее 541 жителя Дагестана.

Во время спецоперации на Украине погибли житель села Кокрек Гаджи Нуров и житель села Карланюрт Ислам Махаев. В честь Нурова и Махаева в их родных селах установлены мемориальные плиты, сообщила 23 июня в своем Telegram-канале администрация Хасавюртовского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в ходе военной операции на Украине не менее 543 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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