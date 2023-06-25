25 июня 2023, 12:03

Три жителя Дагестана убиты в ходе СВО

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Салман Магомедов, Камиль Макашарипов и Али Цинпаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 541 жителя Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что на Украине погибли махачкалинец Алим Магомедов и житель села Хунзах Карим Гитинов . На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции на менее 538 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Салман Магомедов. В селе Заната Шамильского района в честь него установлена памятная  доска, сообщила 23 июня в своем Telegram-канале администрация Шамильского района.

На Украине погиб Камиль Макашарипов. В его честь установлена мемориальная плита на стене дома №21 по улице Исмаилова, где проживал Макашарипов, сообщила администрация Советского района 23 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В ходе СВО погиб Али Цинпаев. В его честь на стене школы села Хосрех Кулинского района установлена мемориальная плита, передала 22 июня в своем Telegram-канале администрация Кулинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 541 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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