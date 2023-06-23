Алипат Султанбегова оштрафована за дискредитацию армии

23 июня 2023, 23:57

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Суд в Краснодаре счел пост Алипат Султанбеговой в соцсети дискредитацией армии и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Султанбегова, которая находится за пределами России, намерена обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде краснодарской журналистке и активистке Алипат Султанбеговой по уголовному делу о дискредитации армии, хотя Султанбегова в мае успела покинуть Россию после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных.

В апреле силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram*, где она привела фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках, сообщило издание Sota.Vision, с которым сотрудничает Султанбегова.Кубанскую активистку Алипат Султанбегову суд в Краснодаре признал виновной в "дискредитации" действий российской армии в Украине и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Активистку Алипат Султанбегову суд в Краснодаре признал виновной в дискредитации действий российской армии в Украине и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщило сегодня издание Sota.Vision. "Виновной себя не считаю. Как и девочку, рисунок, которой я опубликовала", - привело издание слова Султанбеговой.

Султанбегова отметила, что решение будет обжаловано. "Конечно, с этим решением я не согласна. Планируем оспорить постановление в апелляции", – рассказала сайту "Кавказ.Реалии"** активистка.

Как следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара, протокол был передан в суд 28 апреля, решение было вынесено 22 июня.

30 мая стало известно, что у трех жителей Краснодара, общавшихся с Алипат Султанбеговой, силовики провели обыски и изъяли технику. По словам журналистки, всех троих сделали свидетелями по ее уголовному делу.

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