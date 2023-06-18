18 июня 2023, 06:08

Жительница Пятигорска обвинена в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Административное дело о дискредитации российской армии в отношении жительницы Пятигорска Натальи Бельдиевой поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жительницы Пятигорска Натальи Бельдиевой составлен административный протокол о дискредитации российской армии, информируют 17 июня "Кавказ.Реалии"*.

Дело Бельдиевой поступило на рассмотрение суда, заседание назначено на 27 июня. Каких-либо подробностей дела пока нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Георгиевска Артема Артемьева. 5 июня он был признан виновным в дискредитации армии и оштрафован на 40 тысяч рублей.

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Примечание:

"Житель Пятигорска оштрафован за дискредитацию армии", "Ставрополец оштрафован за дискредитацию военных", "Ставропольский телеканал сообщил об увольнении Елены Кабаковой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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