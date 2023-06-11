Ермен Маряев. Скриншот публикации в телеграм-канале АМС Дигорского района https://t.me/amsdigorskiyrayon/2304

11 июня 2023, 15:52

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб житель села Дур-Дур Ермен Маряев, сообщила администрация Дигорского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 185 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня администрация села Сунжа подтвердила гибель в военной операции на Украине жителя села Станислава Гогичаева. Таким образом, была офциально подтверждена гибель в военной операции не менее 184 жителей Северной Осетии.

Житель села Дур-Дур Ермен Маряев погиб 9 июня "при исполнении воинского долга в зоне СВО", сообщила сегодня администрация Дигорского района.

Маряев погиб "на Запорожском фронте", указано в публикации. "Ему было 27 лет, не женат, единственный сын в семье", - говорится в сообщении районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 185 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Семь военных из Северной Осетии погибли на Украине", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Пять жителей Ростовской области погибли в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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