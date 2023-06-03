Житель Северной Осетии погиб на Украине

03 июня 2023, 19:59

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В военной операции на Украине погиб житель села Сунжа, сообщили в сельской администрации. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 184 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая власти сообщили, что военнослужащий-контрактник из Владикавказа Илья Ортиков погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 183 бойцов из Северной Осетии.

Житель североосетинского села Сунжа Станислав Гогичаев погиб в военной операции на Украине, сообщили в сельской администрации. "Гогичаеву было 37 лет. Без отца осталось трое детей. Похороны бойца пройдут 4 июня в с.Сунжа", - информирует сегодня со ссылкой на администрацию села «КрыльяTV» в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 184 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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