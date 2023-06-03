Станислав Гогичаев. Скриншот публикации «КрыльяTV» https://t.me/krilyatv/11803

03 июня 2023, 19:59

Житель Северной Осетии погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб житель села Сунжа, сообщили в сельской администрации. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 184 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая власти сообщили, что военнослужащий-контрактник из Владикавказа Илья Ортиков погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 183 бойцов из Северной Осетии.

Житель североосетинского села Сунжа Станислав Гогичаев погиб в военной операции на Украине, сообщили в сельской администрации. "Гогичаеву было 37 лет. Без отца осталось трое детей. Похороны бойца пройдут 4 июня в с.Сунжа", - информирует сегодня со ссылкой на администрацию села «КрыльяTV» в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 184 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Семь военных из Северной Осетии погибли на Украине", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Меняйло рапортовал о возвращении двух росгвардейцев из плена".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 июня 2023, 20:55

03 июня 2023, 19:14

03 июня 2023, 18:33

03 июня 2023, 17:42

03 июня 2023, 16:48

  • 2 Пригожин объявил улаженным свой конфликт с кадыровцами

    Конфликт с представителями властей Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Отказ от личных встреч с кадыровцами для разрешения конфликта Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу Сулима Ямадаева.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи