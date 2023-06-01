Майор из Владикавказа погиб на Украине

01 июня 2023, 08:56

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Военнослужащий-контактник из Владикавказа майор Илья Ортиков погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 183 бойцов из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая стало известно, что на Украине погиб Анзор Собиев из станицы Черноярской. Он стал, по меньшей мере, 182-м бойцом из Северной Осетии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, майор Илья Ортиков. Он рос в селе Чувашские Алгаши в Шумерлинском районе Чувашской республики. После школы связал жизнь с военной службой. Службу проходил во Владикавказе, где у него остались супруга и трое детей, сообщила 28 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Шумерлинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 183 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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