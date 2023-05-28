Житель Моздокского района убит в военной операции

28 мая 2023, 19:18

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В военной операции на Украине погиб Анзор Собиев из станицы Черноярской, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 182 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая администрация Дигорского района сообщила, что Алан Созаев погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 181 жителя Северной Осетии.

В военной операции погиб житель станицы Черноярской Анзор Собиев 1982 года рождения, сообщила сегодня администрация Моздокского района.

Собиев погиб "при выполнении боевых задач", говорится в сообщении в телеграм-канале муниципалитета. В публикации не приведены другие подробности его биографии и службы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 182 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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