Житель Северной Осетии погиб в военной операции

25 мая 2023, 18:47

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Алан Созаев погиб на Украине, сообщила администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 181 жителя Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Рустам Гависов и Батраз Чехов погиб на Украине. Общее число жителей Северной осетии, о гибели которых сообщали власти, достигло 180.

Алан Созаев погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Дигорского района в своем Telegram-канале 24 мая. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 181 жителя Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.30 мск 25 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1986 жителей юга России, в том числе 1088 жителей СКФО и 898 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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