"Пульс Дона" добился снятия блокировки

11 июня 2023, 01:17

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Суд обязал провайдера разблокировать ростовское сетевое издание "Пульс Дона", которое было заблокировано за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Роскомнадзор заблокировал сетевое издание "Пульс Дона", по словам его главного редактора и учредителя Ашота Мкртчяна, в уведомлении о блокировке сказано, что на сайте опубликован текст, дискредитирующий российскую армию.

Сетевое издание "Пульс Дона" добилось отмены блокировки, пишут 10 июня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на главреда издания Ашота Мкртчяна.

По словам адвоката Бориса Петренко, положительное решение суд принял из-за процессуального нарушений - по закону провайдер должен был подождать сутки для блокировки, но он сразу закрыл к сайту доступ.

В телеграм-канале "Пульса Дона" отмечается, что разблокировка, возможно, стала первым случае, "когда через суд удается добиться снятия блокировки интернет-ресурса". Здесь же приложена фотография исполнительного листа, где указано, что интернет-провайдер должен в течение трех дней с даты вступления решения суда в законную силу восстановить Ашоту Мкртчяну доступ к информационному ресурсу.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта. 11 марта городской суд Таганрога оштрафовал троих местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России после того, как они вышли на пацифистскую акцию.

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