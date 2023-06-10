Улькер Гашимова после двух арестов возвращена в Дагестан

10 июня 2023, 18:47

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Жительница Дербента Улькер Гашимова, которая пыталась покинуть Россию, после двух административных арестов в Московской области была отправлена в Дагестан, где силовики забрали ее документы и ограничили общение с ней, сообщил жених девушки.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что 23-летняя жительница Дербента Улькер Гашимова арестована на 10 суток. По данным суда, Гашимова была обвинена по статье 18.7 КоАП РФ "Неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы России".

5 мая стало известно, что силовики задержали Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Девушка планировала просить политического убежища в Нидерландах, рассказал ее жених.

Улькер Гашимова вернулась в Дербент, отбыв два административных ареста, сообщил ее жених Антон Коломицын. По его словам, после отбытия наказания Гашимову самолетом отправили в Махачкалу, где силовики забрали у нее документы, а также ограничили общение с правозащитниками и знакомыми. Сейчас активистка не выходит на связь, но несколько дней назад Коломицыну удалось коротко пообщаться с ней, она прислала фото из дома в Дербенте, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Еще до окончания первого ареста Гашимовой Мытищинский горсуд назначил ей 15 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника силовой структуры), пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, решение об аресте Улькер Гашимовой было принято 15 мая. "Гашимова У.А. […] оказала неповиновение законным требованиям и распоряжениям сотрудника полиции, в связи с исполнением им своих обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а именно – на законное требование сотрудника полиции предъявить документ, удостоверяющий личность и проследовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции отказалась", - говорится в тексте постановления, прикрепленного к карточке дела.

В суде Улькер Гашимова признала вину "в полном объеме", отмечается в документе.

Напомним, ранее Антон Коломицын рассказал, что силовики провели обыски в доме Гашимовой. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны.

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