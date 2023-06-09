Суд в Ереване закрыл процесс по делу Гаяне Акопян

09 июня 2023, 12:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд постановил провести в закрытом режиме заседание по делу Гаяне Акопян, обвиняемой в попытке похищения сына премьер-министра Армении. Это решение стало неожиданным для защиты, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", три адвоката Гаяне Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Никол Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, и власти давят на следствие и суд. 31 мая дело было передано в суд. 5 июня Апелляционный суд перевел Акопян под домашний арест, однако в тот же день суд по ходатайству гособвинителя вернул ее под стражу.

Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, было предъявлено обвинение в попытке похищения Ашота Пашиняна, сына Никола Пашиняна. По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Сегодня ереванский суд первой инстанции продолжил слушания по делу Акопян, но принял решение провести заседание в закрытом режиме, передал корреспондент «Кавказского узла».

Постановление судьи стало для защиты неожиданным. «Защита не ходатайствовала о судебном разбирательстве за закрытыми дверьми. Для нас это неожиданно. Защита готовила ходатайство об отводе. Судья обязан был дать возможность защите высказать своем мнение об этом решении», - заявила журналистам одна из адвокатов Гаяне Акопян Вардуи Элбакян.

Адвокат Георги Меликян отметил, что защита представила прошение об изменении меры пресечения. «Это ходатайство обсудят в присутствии нового общественного защитника», - заявил он журналистам.

Меликян не исключил, что суд изменит меру пресечения Гаяне Акопян. «Ашот Пашинян изменил свою позицию. Иных подробностей сообщить не могу, так как дело слушается за закрытыми дверьми», - сказал адвокат.

Другой адвокат Овсеп Саркисян в свою очередь сообщил, что адвокатская группа более не представляет интересы Гаяне Акопян. «Это ее решение. Есть разногласия в позиции защиты и Гаяне Акопян. Защита настаивала на оправдательном приговоре, однако наша доверитель придерживалась другой позиции», - сказал он журналистам, не сообщив подробностей.

Напомним, по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную рядом машину, чтобы поговорить, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот выпрыгнул из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этой машине он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.