Кавказоведы поспорили о значении гибели сына Ямадаева

07 июня 2023, 14:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гибель Сайд-Хусейна Ямадаева стала трагедией для его семьи, но не увеличила шансы рода Ямадаевых вернуть влияние в Чечне, указали Руслан Кутаев, Оюб Титиев и чеченский историк. Поскольку Ямадаев-младший погиб в военной операции на Украине, его смерть может способствовать примирению Ямадаевых и Кадырова, возразила Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что в военной операции на Украине погиб сын Руслана Ямадаева - Сайд-Хусейн Ямадаев. Он завербовался в ЧВК "Вагнер" в колонии, где отбывал срок по делу о разбойном нападении, сообщили источники.

Ямадаевы – не менее известный, чем Кадыровы, чеченский клан. Бывший командир батальона "Восток" Сулим Ямадаев был убит в 2009 году, а бывший депутат Госдумы Руслан (Халид) Ямадаев – годом ранее в Москве. Их братья Иса и Бадрудди Ямадаевы выражали уверенность в том, что за этими преступлениями стоят власти Чечни. Рамзан Кадыров свою причастность к этим преступлениям категорически отрицал. На "Кавказском узле" опубликованы биографии Руслана Ямадаева и Сулима Ямадаева.

Смерть Сайд-Хусейна Ямадаева стала трагедией лишь для семьи Руслана Ямадаева, но не для всего рода, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Для семьи Руслана Ямадаева смерть сына имеет большое значение, но для всего рода Ямадаемых эта смерть не столь значима, чтобы менять что-нибудь. Он был достаточно молодым, попал в тюрьму, а потом поехал туда [в зону военной операции]. С точки зрения авторитета вряд ли он имел какой-то серьезный вес для клана Ямадаевых. Что касается факта самой смерти, то это, конечно, потеря для семьи Руслана Ямадаева", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Этот клан после смертей Сулима и Руслана потерял влияние в Чечне, уверен кавказовед. "После убийств лидеров клана все остальные либо смирились, либо разбежались. Теперь у клана нет влияния в Чечне, они не участвуют в каких-то процессах, важных для республики. Не сказать, что подчинены Кадырову, но влияния у них уже нет", - отметил он.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев согласен с Кутаевым. "Клан Ямадаевых большой, и если бы для них эта смерть имела большое значение, думаю, не разрешили бы ему отправиться туда. Он скорее был добровольцем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Титиев.

По его мнению, клан Ямадаевых давно не имеет такого влияния в Чечне, какое имел до смерти братьев Ямадаевых. "Существенного влияния в Чечне сегодня не имеет никто, кроме одного клана [Кадыровых]", - подчеркнул он.

В свою очередь чеченский историк, попросивший не указывать его имя, уверен, что смерть любого мужчины из клана Ямадаевых имеет большое значение для этого рода. "С учетом того, какие события произошли с этим кланом, можно сказать, что любой мужчина клана Ямадаевых имеет большое значение. Поэтому смерть Сайд-Хусейна тоже очень болезненно воспринимается представителями клана. Больше всех страдают, конечно, члены семьи Руслана Ямадаева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Смерть Сайд-Хусейна не повлияет на будущее рода Ямадаевых, считает он. "Их род и так был в тяжелой ситуации. Эта смерть в какой-то мере осложняет их положение, но не могу сказать, что будущее рода под угрозой. Они сейчас не влияют ни на что в республике, они стараются избежать лишних проблем с властью, чтобы еще больше не усугублять свое положение", - рассказал он.

Факт участия Сайд-Хусейна Ямадаева в боевых действиях может примирить два клана, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Возможно, отношение Кадырова к клану Ямадаевых поменяется после этого. Он же очень ценит всех тех, кто [участвует в военной операции] за Россию. Поэтому допускаю, что отношение главы Чечни к клану Ямадаевых может измениться в лучшую сторону", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Ганнушкина считает смерть Сайд-Хусейна трагедией для семьи. "Это, безусловно, трагедия для семьи и всех близких. Для клана я не знаю, насколько это трагедия. О клане Ямадаевых в последнее время ничего не слышно. С ними расправились, они не имеют влияния", - сказала она.

Напомним, весной 2008 года между братьями Ямадаевыми и Рамзаном Кадыровым обострился конфликт после того, как группа военнослужащих батальона "Восток" под командованием младшего из Ямадаевых – Бадрудди, не уступила дорогу кортежу Кадырова. После этого чеченские силовики блокировали базу батальона "Восток" под Гудермесом, а также квартал в Гудермесе, в котором проживала семья Ямадаевых, требуя немедленной выдачи Бадрудди Ямадаева. Затем Бадрудди и Сулим Ямадаевы были объявлены в розыск, им вменили ряд тяжких преступлений, в том числе похищения и убийства людей. Сулим Ямадаев был отстранен от должности командира батальона, а затем был расформирован и сам батальон "Восток".

28 марта 2009 года в Дубае было совершено покушение на Сулима Ямадаева. 23 августа 2010 года Иса Ямадаев сообщил, что Сулим, находившийся в коме, был по решению семьи отключен от поддерживающей жизнь аппаратуры, в результате чего скончался.

В конце июля 2009 года покушение было совершено и на самого Ису Ямадаева. В 2010 года он помирился с Рамзаном Кадыровым, однако, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это примирение было формальным.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.