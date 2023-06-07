Два жителя Кубани обвинены в дискредитации военных

07 июня 2023, 11:15

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Силовики составили протокол на жителя Краснодара, обвинив его в дискредитации армии. Аналогичное дело подростка из Туапсе суд направил в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители регионов России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Туапсинский горсуд передал на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних административное дело подростка, на которого был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Суд решил, что дело должна рассматривать эта комиссия, поскольку обвиняемый является несовершеннолетним, сообщило 6 июня "Кавказ.Реалии"*.

Кроме того, протокол о дискредитации армии силовики составил на краснодарца Тимура Рыжкова, его дело поступило в Ленинский райсуд города, пишет издание.

Тимур Рыжков обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, указано в карточке дела на сайте суда. Дело было передано судье 2 июня, дата первого заседания, по состоянию на 11.10 мск 7 июня, в карточке дела не указана.

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