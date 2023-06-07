Астраханец оштрафован за дискредитацию армии

07 июня 2023, 03:53

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Александр Гребенщиков из Астрахани оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что, будучи в нетрезвом состоянии и находясь в продуктовом магазине, выкрикивал лозунги в поддержку Украины.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня стало известно, что в отношении жителя Астрахани Александра Гребенщикова составлен протокол о дискредитации военных.

Приволжский районный суд Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Гребенщикова, обвиненного в дискредитации армии, пишут 6 июня "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Гребенщиков, находясь в помещении продуктового сетевого магазина, выкрикивал лозунги в поддержку Украины, затем вышел из магазина, где продолжил кричать, "то есть совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

В суде Гребенщиков признал вину, раскаялся в содеянном, пояснив, что находился в нетрезвом состоянии, а лозунги выкрикивал, так как выступает против боевых действий.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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