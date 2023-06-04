Приволжский районный суд Астрахани. Фото с сайта суда https://privolzhsky--ast.sudrf.ru/

04 июня 2023, 09:47

Астраханец обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики в Астрахани составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Александра Гребенщикова. Дело передано в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Астрахани Александра Гребенщикова, сообщили 3 июня "Кавказ. Реалии"*. Идание не привело подробностей по делу астраханца, и не уточнило, за что именно был на него составлен протокол.

В карточке на сайте Приволжского районного суда уточняется, что на Гребенщикова протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Дело поступило в суд 2 июня и еще не рассмотрено. Подробностей по нему на сайте суда также не приведено.

Комментариев от Александра Гребенщикова или его представителей не поступало.

Напомним, 1 июня стало известно, что суд в Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Евгения Катышевцева, усмотрев дискредитацию российской армии в публикациях на его странице в соцсети.

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внесено в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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