01 июня 2023, 00:37

Суд оштрафовал астраханца Катышевцева по делу о дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Евгения Катышевцева, усмотрев дискредитацию российской армии в публикациях на его странице в соцсети. 

Как писал "Кавказский узел", силовики составили на жителя Астраханской области Евгения Катышевцева разу три протокола по административной статье о дискредитации российской армии. Все три дела поступили в суд 19 мая.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сообщили адвокаты.

Ахтубинский районный суд объединил в одно производство три дела Евгения Катышевцева и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали публикации мужчины на странице в "Одноклассниках", сообщило 31 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Дела были рассмотрены 23 мая, постановление по делу было опубликовано 26 мая, следует из карточки дела на сайте суда.

Посты, в которых полиция и суд усмотрели дискредитацию российских военных, были опубликованы в марте 2023 года. Во всех трех случаях Катышевцев публиковал видеозаписи украинских информационных ресурсов с прогнозами о ходе боевых действий. В постановлении суда отмечается, что две из этих записей - на украинском языке.

Сам Катышевцев не отрицал, что размещал на своей странице такие записи, пояснив, что дискредитацией российской армии эти публикации не считал. Суд трактовал его пояснение как признание вины, следует из документа.

Комментариями Евгения Катышевцева или его представителя относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Жительница Каспийска обвинена в распространении фейков про армию", "Силовики пришли с обыском к знакомым Алипат Султанбеговой", "Суд в Туапсе вернул силовикам дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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01 июня 2023, 01:36

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