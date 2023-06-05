05 июня 2023, 16:50

Судебные заседания сорваны в пяти городах Грузии после сообщений о бомбах

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Суды в пяти городах Грузии приостановили работу после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, люди эвакуированы из зданий.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили сегодня в городской и апелляционный суды Тбилиси и Верховный суд Грузии. Люди эвакуированы из зданий судов.

Эвакуация из зданий судов объявлена и в других городах Грузии - в Гори, Батуми, Кутаиси и Телави после анонимного звонка о бомбах. Судебные заседания приостановлены, передал корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичные сообщения поступили во многие учреждения, в том числе школы, пишет "ИнтерпрессНьюс".

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Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе", "Жителей Дагестана возмутило признание земляка в телефонном терроризме".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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