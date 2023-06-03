Адвокаты заявили о нарушении прав задержанных сторонников Григориадиса

03 июня 2023, 23:50

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Задержание участников акции в поддержку Лазара Григориадиса 2 июня в Тбилиси было необоснованным, как и продление срока его содержания под стражей, заявили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее семи человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили. Днем ранее силовики задержали отца Лазара Григориадиса – Беку Григориадиса, когда он пытался установить палатку у парламента Грузии, после чего он был оштрафован на две тысячи лари (более 750 долларов).

Активисты были задержаны у здания парламента в Тбилиси во время акции, участники которой требуют освободить Лазара Григориадиса – обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Силовики допустили нарушения прав задержанных на акции 2 июня, отметил один из адвокатов, юрист "Международной прозрачности – Грузия" Иване Читашвили после встречи с пятью подзащитными. "Задержание всех пятерых было совершенно незаконным и произвольным, полиция не была правомочна задерживать людей за выражение протеста", - привело его слова сегодня агентство "Интерпрессньюс".

По его словам, большинству задержанных не была предоставлена возможность связаться с родными и адвокатами. Также он отметил, что полиция необоснованно продлила 24-часовой срока задержания. Юрист пояснил, что срок задержания может быть продлен еще на сутки, "однако это должно иметь цель, и эта цель должна заключаться в получении доказательств". По словам Читашвили, суд должен рассмотреть дела задержанных 4 июня.

Практика продления срока содержания под стражей, "используется больше для наказания, чем по реальной необходимости", - привела Netgazeti слова главы Ассоциации молодых юристов Грузии Ноны Курдованидзе.

Участники акции 2 июня обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, который был оштрафован за попытку поставить палатку у парламента, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Сегодня вечером отец Лазаре Григориадиса поставил у парламента палатку возле одного из входов в здание. Прежде чем установить палатку, он попросил полицию объяснить, какой закон он нарушает, устанавливая палатку. "Прошу двух сотрудников патрульной бригады подойти ко мне и объяснить, по какому закону я не имею права ставить палатку возле площади парламента", - привело слова Беки Григориадиса агентство "Интерпрессньюс".

Собравшиеся на площади у парламента пели гимн Грузии в тот момент, пока Бека Григориадис и его брат ставили палатку у парламента. Силовики не препятствовали им, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Tbilisi Life.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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