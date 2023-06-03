Количество задержанных активистов в Тбилиси увеличилось до 10

03 июня 2023, 10:51

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Силовики задержали в Тбилиси на акции в поддержку Лазара Григориадиса 10 человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали семь активистов.

Активисты были задержаны у здания парламента в Тбилиси во время акции, участники которой требуют освободить Лазара Григориадиса – обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали минувшей ночью около здания парламента в Тбилиси 10 участников акции протеста. Среди задержанных, в том числе адвокат Шота Тутберидзе, передал сегодня в своем эфире телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Помимо задержаний, в больницу с травмами были доставлены трое молодых людей, отметил телеканал, при этом не уточнив при каких обстоятельствах они получили травмы.

Правозащитница Ида Бахтуридзе в эфире телеканала "Формула" отметила, что председатель "Грузинской демократической инициативы" Эдуард Марикашвили был задержан за то, что держал в руках плакат, на котором не было надписи.

"Мы находились около парламент, и был задержан несовершеннолетний, у него была надпись на футболке", – сказал в эфире телеканала "Формула" активист Ника Парулава, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Часть задержанных будет переведена из Тбилиси в Телави, а часть – в Гурджаани, рассказала в эфире телеканала "Формула" активистка движения "Позор" Мариам Долидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бывший Народный защитник Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей. "Полиция арестовала граждан за плакаты на митинге перед зданием парламента 2 июня. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в основном упоминался на этих баннерах", – сказала сегодня в эфире телеканала "Формула" Ломджария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

НПО "Transparency International Georgia" и "Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED)" осудили задержания активистов около здания парламента в Тбилиси. "Действия Министерства внутренних дел (МВД) являются грубым вмешательством в свободу выражения мнений и противоречит как Конституции Грузии, так и международно-признанным стандартам", – сказано в совместном заявлении организаций.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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